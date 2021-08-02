İhlas Haber Ajansı

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Gölete dönüşen caddede sürücüler zorlandı

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde aniden bastıran sağanak yağış caddeleri gölete çevirirken, bazı sürücüler ise ilerlemekte zorlandı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde aniden bastıran sağanak yağış caddeleri gölete çevirirken, bazı sürücüler ise ilerlemekte zorlandı.


Öğleden sonra etkili olan sağanak yağmur nedeniyle Yüksekova'nın birçok noktası sulara gömüldü. Yoğun yağışlardan dolayı cadde ve sokaklar gölete dönerken, vatandaşlar ise zor anlar yaşadı. Yağışa hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar, iş merkezlerine girerek yağmurdan korunmaya çalışırken, bazı vatandaşlar ise iş yerlerine su girmesin diye mücadele etti. Yağmura hazırlıksı yakalanan bazı sürücüler ise suda ilerlemekte zorlandı.

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