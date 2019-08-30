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Gomane Dağı'nda 30 Ağustus Zafer Bayramı coşkusu

Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde Mehmetçik ile vatandaşlar, 2071 rakımlı Gomane Dağı’nın zirvesine çıkarak Türk bayrağı açtı.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde Mehmetçik ile vatandaşlar, 2071 rakımlı Gomane Dağı'nın zirvesine çıkarak Türk bayrağı açtı.


34'üncü Hudut Tugay Komutanlığınca düzenlenen etkinlikte Mehmetçik ile vatandaşlar, Şemdinli Kapalı Spor Salonu'nda bir araya geldi. Burada düzenlenen etkinliğin ardından gruptakiler ilçe merkezindeki 2071 rakımlı Gomane Dağı'na 2 saatlik yürüyüşün ardından ulaştıkları zirvede dev Türk bayrağı açtı.


Dağın zirvesinde bir süre Şemdinli'yi izleyen Mehmetçik ve vatandaşlar, Türkçe ve Kürtçe türküler eşliğinde eğlendi.


Yürüyüşe İlçe Kaymakamı Yakup Güven, Yüksekova 3. Piyade Tümen Komutanı Tuğgenaral Muammer Alper, 34. Hudut Tugay Komutanı Tuğgenaral Rafet Kılıç, Belediye Başkanı Tahir Saklı, İlçe Emniyet Müdürü Murat Evren, AK Parti İlçe Başkanı Fahri Şakar ve vatandaşlar katıldı.

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