Gönüllü gençlerden Nehri'ye ziyaret

Hakkari Damla Gönüllüleri ve üniversite öğrencileri, Hakkari'nin Şemdinli ilçesine bağlı Nehri köyünde bulunan Seyyid Taha Hazretlerinin türbesini ziyaret etti.

Hakkari Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki Gençlik Merkezi faaliyetleri içinde yer alan “Merkezim Her Yerde ve Gençlerin İyilik Ağacı” kapsamında Damla Gönüllüleri ve üniversite gençleri, Şemdinli ilçesi Nehri köyünde bulunan Seyyid Taha Hazretlerinin türbesini ziyaret ettiler.

Gençler daha sonra Şemdinli ilçesine bağlı Boğazköy Ortaokulunu da ziyaret ederek, çocuklara kırtasiye malzemesi dağıtarak yüz boyama etkinliği yaparak değişik oyunlar sergilediler.