Gönüllü müzisyenlerden dar gelirli çocuklar için konser

“Bir Bilet Bir Umut” sloganı adı altında bilet satışına başlayan 8 müzisyen, her biletin birer umut alacağını belirttiler. Bu yıl beşinci kez yardım konseri düzenleyeceklerini dile getiren müzisyen Emre Aydın, daha önce Van'da gördüğümüz ilgiyi Hakkari halkından da beklediklerini kaydetti. 25 Şubat Pazartesi günü saat 19.00'da Atatürk Kültür Merkezinde düzenlenecek olan konsere herkesi beklediklerini belirten Aydın, alınan her biletin bir umut olacağını kaydetti.