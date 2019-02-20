İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Gönüllü müzisyenlerden dar gelirli çocuklar için konser

Hakkari Gençlik ve Spor Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren 8 müzisyen, köy okullarında okuyan dar gelirli öğrenciler için konser vermeye hazırlanıyor.


“Bir Bilet Bir Umut” sloganı adı altında bilet satışına başlayan 8 müzisyen, her biletin birer umut alacağını belirttiler. Bu yıl beşinci kez yardım konseri düzenleyeceklerini dile getiren müzisyen Emre Aydın, daha önce Van'da gördüğümüz ilgiyi Hakkari halkından da beklediklerini kaydetti. 25 Şubat Pazartesi günü saat 19.00'da Atatürk Kültür Merkezinde düzenlenecek olan konsere herkesi beklediklerini belirten Aydın, alınan her biletin bir umut olacağını kaydetti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.