Güneşli havayı fırsat bilen Yüksekovalılar parklara akın etti

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde havaların ısınmasını fırsat bilen vatandaşlar parklara akın etti.

İlçenin en önemli dinlenme alanı olan Avaşin Parkı, hafta sonu dolup taştı. Parka gelen vatandaşlar, uzun süren kışın stresini dinlenerek atarken, yeni evlenen bir çift ise bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. İstanbul'da yaşadığını belirten Sezer Sağkol isimli damat, “Eşim oralı. İzinlerimiz bu ayda olduğu için mecbur bu ayda düğünümüzü yaptık. Şu an hava sıcak. Normalde dış çekim yapmayacaktık, ancak havalar ısınınca biz de burayı tercih ettik” dedi.

Gelin Kader Sağkol ise, havanın çok güzel olduğunu belirterek, “Umduğumdan daha güzel bir yer. Düğün için buraya geldim. Çekim için burası güzel bir ortam” ifadelerini kullandı.

Ailesi ile parka dinlenmeye gelen Bülent Atalay isimli vatandaş ise, “Yüksekova'da fazla etkinlik yok. Ama en azından böyle bir parkımız var. Çocukları burada görmek büyük bir heyecan, büyük bir coşku. Baharın gelişinin ne kadar önemli olduğunu görebiliyoruz. Çünkü çocukların yüzündeki o gülüşü, tebessümü görebiliyorsunuz. Tüm halkımızı buraya davet ediyoruz” diye konuştu.

Kış mevsiminin kötü geçtiğini kaydeden Atalay, “Yazı beklerken her defasında kışı yaşadık. Güneşin çıktığını görünce her şey iyiye gitti. Umarım her şey daha iyi olur. Sıcak hava çok iyi geldi” dedi.

Parkta arkadaşlarıyla gitar çalıp şarkı söyleyen Bedran Türfent isimli genç de, “5-6 aydır şu zamanı bekliyoruz. Havaların düzelmesiyle beraber buralara gelip kendi aramızda etkinlik yapmayı düşünüyorduk. Kış bırakmadı. Kıştan dolayı kimse bir şey yapamıyordu. Bugün toplanıp arkadaşlarla etkinlik yaptık. Hava böyle olduğu sürece her hafta sonu burada olmayı düşünüyoruz” şeklinde konuştu.