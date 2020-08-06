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Güvenlik korucularından Binbaşı Carık'a ziyaret

Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde görev yapan güvenlik korucuları, Jandarma Komutanı Binbaşı Erdoğan Carık’ı makamında ziyaret etti.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde görev yapan güvenlik korucuları, Jandarma Komutanı Binbaşı Erdoğan Carık'ı makamında ziyaret etti.


Yapılan ziyaretin ardından bir açıklama yayınlayan güvenlik korucuları, “İlçe Jandarma Komutanımız Binbaşı Erdoğan Carık'ın başkanlığında yaptığımız toplantı sonucunda Şemdinli ilçe sınırlarımız içerisinde terörle mücadele sürecinde daha etkin sonuçlar alınmaktadır. Terörle mücadele kararlılığımız her geçen gün daha da artmaktadır. Birliğimiz, bütünlüğümüz daim olsun” denildi.

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