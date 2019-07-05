Hacı adaylarına aşı

Merkez Hacı Sait Camii toplantı salonunda İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından hacı adaylarına seminer verildikten sonra menenjit aşısı yaptırıldı. İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, Arabistan'ın sıcak ikliminden dolayı menenjit ve kızamık hastalığına yakalanma riskinin yüksek olduğunu, bu amaçla aşılama çalışmasının gerekli olduğunu ifade ettiler.

Aşılama esnasında hacı adayları arasında bulunan Hakkari İl Müftüsü Faruk Gürbüz, bu yıl il merkezi ve ilçelerinden görevlilerle beraber 193 kişinin kutsal topraklara gideceğini, düzenlenen hac konulu kurs ve seminerlerle bilgilendirmede bulunduklarını söyledi. Gürbüz, “Gidiş tarihine kadar da bir program dahilinde seminerlerimiz devam edecek ve vatandaşlarımızı hacca hazırlamada gerekli gayreti göstermeye çalışıyoruz. Hacı adaylarımızı en güzel şekilde kutsal topraklara uğurlamak için hazırlıklarımız ise devam ediyor. Bugün yapılan aşılar, hacı adaylarımız için çok önemli. Çünkü aşı kartları olmadan hacı adayları Arabistan'a alınmıyor. Her şeyi kuralına uygun yapma konusunda büyük bir titizlik gösteriyoruz. Kalabalık ortamlarda mutlaka hastalıklar oluşabiliyor. Bu aşılar hacılarımızı değişik hastalıklara karşı koruyacak olan karma aşılardır. Hacı adaylarımızın gerek sağlık ve gerekse idari açıdan sorunlarla karşılaşmaması için aşı yaptırmalarında fayda vardır” dedi.

Aşı işleminin ardından Diyanet İşleri Başkanlığı ve özel organizasyonlarla hacca gidecek vatandaşlara rehberlik etmek üzere görevlendirilen kafile başkanı, bayan irşat ve din görevlileri ile bir araya gelen Müftü Gürbüz, “Bizlere misafirlerine hizmet etme görevini nasip ettiği için Allah-u Teala'ya ne kadar şükretsek azdır. Hacı adaylarımız bizlere Allah'ın emanetidir. Bu günden itibaren onların sorunlarıyla ilgilenmeye başlayalım. İstek ve temennilerini yerine getirelim. Gerek bizzat görüşerek ve gerekse iletişim kanalları ile onlara ulaşarak yalnız olmadıklarını hissettirelim. Onları daha şimdiden hac havasına sokma gayreti içinde olalım. Onlar için yapacağımız hizmeti en şerefli hizmet olarak görelim. Hac sonrasında da irtibatımızı kesmeyelim. Bu bilinçle hareket ettiğimizde iyi bir görev ifa etmiş olacağımızı ve ömrümüz boyunca bunun hazzını yaşayacağımızı unutmayalım” şeklinde konuştu.