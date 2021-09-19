Hafızlık ortaokulu öğrenci kabulüne başladı

Hakkari'nin Yüksekova Hafızlık İmam Hatip Ortaokulu, hem hafızlık hem de ortaokulu birlikte okumak isteyenler için büyük bir fırsat sunuyor.

Hakkari İl Milli Eğitim Müdürü İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, Yüksekova Hafızlık İmam Hatip Ortaokulu'nu ziyaret ederek yetkililerden okul hakkında bazı bilgi aldı. Müdür Gür, "Örgün Eğitim ile Beraber Hafızlık Projesi adı altında yapılan bu proje ile çocuklarımızın okul eğitiminden kopmadan eş zamanlı olarak hafızlık eğitimi almalarını sağlamayı amaçlıyoruz. Hafızlık eğitimi boyunca, hem çalışma düzen ve disiplini, hem de uzun süre ders yapma alışkanlığına sahip olacak öğrencilerimiz, yoğun tempoyu kaldırma ve üst düzey akademik başarıyı elde etme becerisini de kazanacaklardır. Milli Eğitim Bakanlığımıza bağlı olan hafızlık ortaokulunda, öğrencilerimizin kalma imkanlarını sağlamak için pansiyonlu hale dönüştürdük. Hedefimiz, 4 yıl içinde öğrencilerimizi hem hafız yapmak. Hem ortaokulu bitirmelerini sağlamak hem de liselere girişte başarılı ve yüksek puan alacak bir konuma getirmektir İnşallah" dedi.