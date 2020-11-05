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Hain saldırıda şehit düşen işçilerin kimlikleri belirlendi

Hakkari’nin Derecik ilçesinde teröristlerce düzenlenen füzeli saldırıda şehit olan sivil işçilerin kimlikleri belirlendi.

Hakkari'nin Derecik ilçesinde teröristlerce düzenlenen füzeli saldırıda şehit olan sivil işçilerin kimlikleri belirlendi.


4 Kasım 2020 tarihinde Derecik ilçesi Irak sınırına yakın iki üs bölgesi arasında yol çalışması yapan sivil iş makinesine bölücü terör örgütü tarafından füze ve uzun namlulu silahlarla saldırı yapılmış, saldırısı sonucu 3 sivil işçi şehit düşmüştü. Saldırıda şehit düşenlerin Selim Gündüz (Yüksekova), Zeki Ölmez (Yüksekova) ve Mehmet Reşat Keskin (Van) olduğu öğrenilirken, gün içerisinde törenle toprağa verilmeleri bekleniyor.

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