Hakkari ADSM, bir ayda 5 bin 792 hastaya baktı

Bütün cerrahi ve klinik hizmetlerinin verildiği, 18 hekim ve 100 personelin görev yaptığı Hakkari ADSM'ye çevre il ve ilçelerden vatandaşlar yoğun talep gösteriyor. Gün içerisinde yaklaşık 300 hastanın başvurduğu Hakkari ADSM'de sunulan hizmetin memnuniyet verici olduğu belirtildi.

Ocak ayı itibarı ile 5 bin 792 hastaya bakıldığı Hakkari ADSM kliniklerinde; çeşitli çene operasyonları, gömülü diş çekimleri, yumuşak doku operasyonları, kret düzeltilmesi, sinüs operasyonu, kist operasyonu gibi işlemler başarılı bir şekilde gerçekleştirildi.

Hakkari ADSM yetkilileri, sunulan bu hizmet sayesinde vatandaşların şehir dışındaki hastanelere sevk edilmeden tedavi olabilmelerinin sağlandığını belirterek, bunun vatandaşlardan memnuniyet oluşturduğu ve çok sayıda olumlu geri dönüşler almalarına vesile olduğunu ifade ettiler.