Hakkari AK Parti İl Başkanı Özbek: ”Eğitimde son sırada olmak Hakkari'nin kaderi olmamalı”

Hakkari AK Parti İl Başkanı Abdulmuttlip Özbek, "Eğitimde son sırada olmak Hakkari'nin kaderi olmamalıdır" dedi.

Hakkari'de Okul Aile Birliği Başkanları istişare toplantısında bir araya geldi. 16 okul aile birliği başkanının katıldığı toplantıda konuşan Hakkari 23. Dönem Milletvekili ve İl Başkanı Abdulmuttlip Özbek, "Okul Aile Birliği Başkanlarına yönelik istişare toplatışı düzenledik ve büyük katılım sağlandı. Hakkari'de yıllardır son sıralarda olmanın nedenlerini, detaylı bir şekilde ele aldık ve fikir alışverişinde bulunduk. Okul aile birliği başkanlarım ile yaptığımız istişarede; özellikle veli ve öğrenci arasındaki bağlantının daha sıkı olması, velilerin okullarına ve öğretmenlerini ziyaret etmelerini, velinin her hafta okula gidip öğrenciler hakkında bilgi alması, öğretmenlerle diyalogların geliştirmesi gerektiğini bize söyledi. Yaptığımız toplantı çok olumlu geçti. Bu gibi toplantı öğrencilerimizin geleceği için önem teşkil ediyor ve devam etmesi gerekir” diye konuştu.

Başkan Özbek, Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür'ü de makamında ziyaret etti. Müdür Gür, yaptığı açıklamada, "Öğretmen kadromuz yeni atamayla daha da güçlenecek. İlimizin eğitiminde asıl yaşanan başarı çocuklarımızın zihin dünyasındaki başarıya olan inançtır. Asıl başarı çocuklarımızın zihin dünyasında oluşuyor çocuklarımızın edindikleri özgüven ve geleceğe dair hedefleridir. Bu bizleri mutlu kılıyor” dedi.