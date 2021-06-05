Hakkari AK Parti'den temizlik kampanyası

Hakkari'de AK Parti öncülüğünde 5 Haziran Dünya Çevre Günü nedeniyle “Temiz Bir Hakkari İçin El Ele” kampanyası başlatıldı.

Sümbül Mahallesi ve Kent Ormanı civarında başlatılan kampanyaya AK Parti Çevre, Şehir ve Kültür Başkan Yardımcısı Şaban Arslan, Hakkari Orman İşletme Müdürü Hasan Hakan Zeybek, AK Parti Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Gülcan Taş ve gençlik başkanlığı üyeleri ile Hakkari Orman işletme Müdürlüğü personeli katıldı.

Dünya Çevre Günü etkinliğine katılanlar ellerine poşet alarak mahalle arası ve ket ormanlar çevresini tamamen çöplerden arındırdı. Farkındalık oluşturmak amacıyla AK Parti öncülüğünde başlatılan temizlik kampanyası akşam saatlerine kadar devam etti.