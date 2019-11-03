İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Hakkari Akif Ersoy MTAL galibiyetle döndü

Hakkari Mehmet Akif Ersoy MTAL Bayan Voleybol Kulübü Mardin’de galibiyetle döndü.

Hakkari Mehmet Akif Ersoy MTAL Bayan Voleybol Kulübü Mardin'de galibiyetle döndü.


Türkiye Voleybol Federasyonu Bayanlar 2. Ligde mücadele eden Hakkari Mehmet Akif Ersoy MTAL, Mardin Mezopotamya Spor Kulübü Bayan Voleybol Takımı ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Mehmet Akif Ersoy MTAL'ın üstünlüğü ile devam eden maçta oldukça heyecanlı dakikalar yaşandı.


Rakibine zor anlar yaşatan Hakkari Mehmet Akif Ersoy MTAL, müsabakanın sonunda Mardin Mezopotamya Spor Kulübünü 3-1'lik skorla yenerek galibiyetle döndü.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.