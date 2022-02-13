Hakkari belediyesi 11 noktadan şehir dışına kar taşıyor

Kar yağışı ile birlikte cadde ve sokakların kar dağları nedeniyle geçit vermediği Hakkari'de belediye ekipleri geceli gündüzlü olarak kar taşıma çalışmalarını sürdürüyor. Kentin 15 değişik mahallesi ile çarşı merkezinde kar taşıma çalışmaları aralıksız olarak devam ediyor. 16 iş makinesi ve 40 personelin yer aldığı çalışmalarda, şehrin 11 noktasında biriken kar yığınları kamyonlarla şehir dışına taşınıyor. Yaklaşık bir haftadır karla mücadele eden belediye ekipleri, yaya ve trafik akışını engelleyen kar dağlarını kent dışına çıkartmaya devam ediyor. Çalışmalarda memnun olan vatandaşlar ise, yer er küreklerle belediye ekiplerine destek verdiler.