Hakkari Belediyesi 40 evi yeni su hattına kavuşturdu

Hakkari Belediyesi ekipleri, Merzan Mahallesi'nde içme suyu hattı olmayan evleri yeni şebekeye kavuşturdu.

Mesai gözetmeksizin dondurucu soğukla mücadele eden Hakkari Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekipleri, bir taraftan soğuklardan korunmak için ateş yakıp ısınırken diğer taraftan ise çalışmalarını sürdürdü. Yapılan hummalı çalışmalar sonucunda yaklaşık 40 ev yeni su hattına kavuşturuldu.

Çalışmaları yakından takip eden Merzan Mahallesi Muhtarı Cemil Çetin, belediye ekiplerinin soğuk havada verdikleri mücadelenin takdire şayan olduğunu söyledi. Çetin, “Mahallemizde 40 hane ilk defa yeni su hattına kavuştu. Valimiz ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık ve emeği geçen herkese mahalle sakinleri adına teşekkür ediyorum” dedi.