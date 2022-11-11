Hakkari Belediyesi bünyesinde 11 dalda kurs veriliyor

Hakkari Belediye Başkanlığı Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde çocukların ve gençlerin yanı sıra yetişkinlerin de kültürel ve sanatsal faaliyetler çerçevesinde gelişimlerine ve hobi edinmelerine destek olmak amacıyla; bağlama, klasik gitar, bas gitar, bateri, kaval, erbane, halk dansları, tiyatro, satranç, fotoğrafçılık ve drama alanlarında açılan kurslar devam ediyor. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünden yapılan açıklamada, enstrüman eğitimlerinin bireyi sosyalleştirdiği belirtilerek, “Disiplin kazanmasına katkı sağlar, özgüven kazandırır, yeteneklerini dışavurum imkanı sağlar, stresten uzaklaştırır, odaklanma probleminin çözülmesine yardımcı olur, sürekli gelişim süreci içine katar ve aynı zamanda ince düşünceli olmayı sağlar. Çocuklara ve yetişkinlere yönelik drama eğitimleri ile özgüven, diksiyon, drama alanlarında ve özellikle dikkat dağınıklığı konularında drama eğitimi ile kendinizi geliştirme fırsatı elde etmiş olursunuz. Hobi edinmek ve kendini geliştirmek isteyen herkesi eğlenceli ve geliştirici eğitimlerimize katılmaya davet ediyoruz. Ayrıca dil eğitimlerinin de başladığı merkezimizde İngilizce eğitimleri ile dil öğrenimi konusunda kendinizi geliştirebilir, yeni bir dünyaya yelken açabilirsiniz. Sadece müzik ve kişisel beceri alanındaki kurslarla değil, Vali İdris Akbıyık Kütüphanesi ve Etüt Merkezi desteğimizle de siz sevgili gençler için en iyi şartlarda çalışma ve okuma ortamları da oluşturmuş bulunuyoruz. Tüm bu alanlar ve daha fazlası için Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğümüz hizmetinizde. Detaylı bilgi almak ve kurslarımıza başvuru yapmak için sizleri Hakkâri Belediye Başkanlığı Ek Hizmet Binası Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğümüze bekliyoruz” denildi.