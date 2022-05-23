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Hakkari Belediyesi caminin halılarını değiştirdi

Hakkari Belediyesi, yaptığı belediyecilik hizmetlerinin yanı sıra vatandaşların güzel bir ortamda ibadetlerini yerine getirmesi için camilere yönelik çalışmalarını da sürdürüyor.


Kentin en büyük camisi olan Ulu Camii'nin çevre düzenlemesini yapan belediye ekipleri, iç döşemesi eskiyen caminin halılarını da yenileyerek güzel bir görünüme kavuşturdu. Gazi Mahallesi sakinleri, H. Cemil Onay Camii halılarını yenileyerek vatandaşların kullanımına sunan belediye yetkililerine ve iş adamı Hekim Yıldız'a teşekkür etti.

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