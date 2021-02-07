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Hakkari Belediyesi can dostların yaralarını sarıyor

Hakkari Belediyesi, sahipsiz hayvanları koruma altına alarak yaralarını sarıyor.


Sahipsiz hayvanların ihtiyaçlarını karşılayarak, onlara uygun beslenme, barınma, bakım ve yaşam koşulları sunan Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, can dostların yaralarına merhem oluyor.


Duyarlı vatandaşlar tarafından yapılan ihbar üzerine veya vatandaşların belediye kliniğine ulaştırdığı can dostlar, burada sağlık taramalarından geçirilerek yaraları sarıldıktan sonra kuduz ve karma aşıları yapılarak tekrardan doğal yaşam alanlarına geri bırakılıyor.

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