Hakkari Belediyesi ekipleri sokak hayvanlarını kendi elleriyle besliyor

Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, başıboş sokak hayvanlarının yaşamlarını sürdürebilmeleri için beslenmeleri düzenli olarak yapıyor. Kent merkezinde sokak hayvanlarına yiyecek bırakan belediye ekipleri, daha sonrada şehirden 7 kilometre mesafede bulunan çöplük alanına yiyecek bıraktı. Veteriner İşleri Müdürü Emrullah Kanar, Veteriner Hekim Faysal Cindioğlu, Veteriner Sağlık Teknikeri Fatih Çiftçi ve beraberindekiler, sokak hayvanlarını kendi elleriyle besleyerek örnek bir davranış sergilediler. Ağır geçen kış şartlarında hayvanları yiyeceksiz bırakmayan Hakkari Belediyesi, bu duyarlılığıyla yörede takdir topluyor.