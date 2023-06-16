İhlas Haber Ajansı

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Hakkari Belediyesi ekiplerinden ruhsat denetimi

Hakkari Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri iş yerlerinin ruhsat kontrollerin yaparak, ruhsatı bulunmayan esnafı uyardı.


Zabıta Müdürü Adil Demir ve beraberindeki zabıta ekipleri, kentin birçok noktasında bulunan iş yerlerini büyük bir titizlikle denetledi. Denetleme sırasında yeni açılan ve ruhsatı olmayan iş yerleri sahipleri uyarılarak, ruhsatların en kısa zamanda yapılması istenildi.


Birçok işletmeye yönelik denetimlerini aralıksız olarak sürdüren zabıta ekipleri, kurallara uymayan işletmelere cezai işlem uyguluyor.

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