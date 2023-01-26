Hakkari Belediyesi eski eş başkanı Cihan Karaman'a 10 yıl 6 ay hapis cezası

Hakkari Belediyesi eski eş başkanı Cihan Karaman'a "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak" suçundan 10 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Yerine kayyum atanan Cihan Karaman hakkında açılan ‘Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak' suçundan devam eden davanın karar duruşması görüldü. Hakkari 2'nci Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, Başkan Karaman ve avukatları hazır bulundu.

Tutuksuz yargılanan Karaman, bir önceki savunmasını yenileyerek beraatini istedi. Verilen aranın ardından mahkeme heyeti, Karaman hakkında "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak" suçundan 10 yıl 6 ay hspis cezası vererek tutuklu yargılanmasına hükmetti.

Karaman'ın avukatlarının dosyayı İstinaf Mahkemesine taşıyacağı öğrenildi.