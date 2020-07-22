Hakkari Belediyesi gece mesaisinde

Korona virüs tedbirleri kapsamında mesai gözetmeksizin büyük bir çalışma örneği gösteren belediye ekibi, gerek dezenfekte gerek yol yıkama çalışmalarında halkın takdirini kazandı. Bir firma tarafından yapılan doğalgaz hattı döşeme çalışması sonucu tahrip olan yollar asfaltlanıncaya kadar çukurlar geçici süreliğine kapatılırken, diğer taraftan ise yol yıkama çalışmaları devam ediyor.

Doğalgaz hattı döşeme çalışması nedeniyle kentin tam bir şantiyeye dönüştüğünü belirten vatandaşlar, patlayan içme suyu şebekeleri ve çukurlu yollardan dolayı rahatsız olduklarını belirtiler. Vatandaşlar, “Doğalgaz için çalışma yapan ilgili firma biraz daha dikkat etsin. Kum yerine toz toprağı caddelere boşaltıyor. İçme suyu şebekelerini patlatıyor. Yollar kullanılamaz bir hal aldı. Belediye ekipleri ise geceli gündüzlü olarak bir taraftan geride kalan toprak yığını, yarı yamalık kapatılan çukurları ve patlatılan içme suyu şebekesi ile uğraşıyor. Dolayısıyla vatandaşın azda olsa bir tepkisi oluyor. İlgili firma çalışmalarını sürdürürken biraz daha dikkat etmesi lazım” şeklinde konuştular.