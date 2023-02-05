Hakkari Belediyesi kar küreme timi iş başında

Hakkari'de 4 gündür etkili olan kar yağışı ile birlikte belediye tarafından oluşturulan kar küreme timi çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Onlarca köy ve mezra yolunun kapalı olduğu Hakkari'de kar hayatı olumsuz etkiledi. Belediye ekipleri 14 iş makinesi ve 40 personel gece başlattığı karla mücadele çalışmasını gündüz saatlerinde de sürdürüyor. İş makinelerinin giremediği kaldırımlar için oluşturulan kar küreme timi de, ilk olarak belediye önünde daha sonra ise çarşı merkezinin değişik noktalarındaki kaldırımları kardan temizlediler. Oluşturulan ekipler farklı caddelerde karla mücadele ve buz kırma çalışması yaptı. Özellikle yaya trafiğinin yoğun olduğu Cumhuriyet, Bulvar, Kayacan ve İstiklal caddelerinde çalışan ekipler, küreklerle buz kırdı.

Belediye karla mücadele ekiplerinin 15 değişik mahalledeki çalışmaları ise aralıksız sürüyor.