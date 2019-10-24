Hakkari Belediyesi kazılan yolları onardı

Hakkari'de doğalgaz şebeke hattı döşeme çalışmaları kapsamında kazılan yollarda belediye ekipleri tarafından asfalt yama yapıldı.

Bir süreden beridir devam eden doğalgaz şebekesi döşeme çalışmaları devam ediyor. Yapılan çalışmalar sonunda kazılan yollar ve caddeler, belediye ekipleri tarafından ivedilikle onarılmaya başlandı. Bulak Mahallesi Atatürk Caddesi'nde kazılan alanlara belediye ekipleri tarafından asfalt yama yapıldı.

Hakkari Belediye Başkan Yardımcısı Hamit Zibek, doğalgaz şebeke hattı döşeme çalışmaları kapsamında Bulak Mahallesi Atatürk Caddesi'nde kazılan alanlara asfalt yama çalışması yapıldığını söyledi.