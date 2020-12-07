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Hakkari belediyesi kış hazırlıklarını tamamlıyor

Hakkari Belediyesi kış gelmeden önce kentin değişik noktalarındaki çalışmalarını hızlandırdı.


Hakkari Belediyesi Belediye Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri kentin farklı noktalarda yol onarım ve bakım faaliyetlerini sürdürüyor. Kış hazırlıklarını tamamlamaya çalışan belediye ekipleri çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor. Programa alınan ancak hava şartları nedeniyle tamamlanamayan yollara geçici olarak asfalt yapan belediye ekipleri, 2021 yılında çalışmalara kaldığı yerde devam edeceği belirtildi.

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