Hakkari Belediyesi, Küçük Sanayi Sitesi'nde alt yapı çalışmalarını sürdürüyor

Hakkari Belediyesi tarafından Küçük Sanayi Sitesi'nde başlatılan alt yapı ve bağlantı yolları çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Hakkari Belediyesi, 60 iş yeri ve 500 çalışanın bulunduğu Küçük Sanayi Sitesi'ni toz ve toprak yoldan kurtarmak için çalışma başlattı. Hakkari Belediyesi ve DAKA'nın desteği ile yürütülen alt yapı ve bağlantı yolları çalışmasında parke taşı döşeme çalışmaları da devam ediyor. Çalışmalardan memnun olduklarını belirten sanayi esnafı, çalışmalardan dolayı belediye yetkililerine teşekkür ettiler.