Hakkari belediyesi öğrencileri ücretsiz taşıdı

Hakkari'deki değişik merkezlerde yaklaşık 9 bin öğrencinin girdiği YKS başladı. Belediye minibüsleri öğrencileri ücretsiz olarak okullara taşıdı.

Hakkari Belediyesi tarafından görevlendirilen minibüsler sabah saat 07.15'ten itibaren öğrencileri bağlı bulundukları okullara taşımaya başladı. Öğrenciler aileleri ile beraber sabahın erken saatlerinde sınava girecekleri okullara geldi. 10.15'de başlayan sınav öncesi okullarda korona virüs tedbirleri alındı. Hakkari Valiliği ve Belediye Başkanlığı tarafından ücretsiz konaklama, ulaşım ve sabah kahvaltısı hizmeti verdiği YKS'ye yaklaşık 9 bin öğrencinin girdiği belirtildi. Sıkı güvenlik önlemlerini alındığı Hakkâri'de ÖSYM görevlileri tarafından gazetecilerin okul bahçesi ve dışında görüntü çekmesine izin vermedi.