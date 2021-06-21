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Hakkari Belediyesi personeli korona virüs aşısı oldu

Sağlık Bakanlığı tarafından korona virüse karşı başlatılan aşılama kampanyası kapsamında Hakkari Belediyesi personeli aşı oldu.


Hakkari İl Sağlık Müdürlüğü tarafından görevlendirilen sağlık ekibi, belediye hizmet binasında korona virüs aşısı vurulmak isteyen personelin aşı işlemlerini gerçekleştirdi. Sağlık ekibinin vermiş olduğu forumları dolduran personellere isimlerinin okunmasıyla birlikte sırayla aşı yapıldı.


Hakkari Belediye Başkan Yardımcısı Hamit Zibek, sağlık ekibine ve gönüllü olarak aşı olan belediye personeline teşekkür etti.

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