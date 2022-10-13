Hakkari belediyesi personeline kalp sağlığı eğitimi

Hakkari İl Sağlık Müdürlüğü'nde görevli Dr. Şamil Şen tarafından belediye personeline sağlık eğitimi verildi.

Hakkari Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından Dünya Kalp Günü nedeniyle belediye personeline yönelik eğitim verildi. Düzenlenen eğitimde İl Sağlık Müdürlüğünden görevli Dr. Şamil Şen tarafından slayt gösterimleri eşliğinde detaylı bilgiler verildi. Dr. Şamil Şen, "Kalp-damar hastalıkları dünyanın en büyük katilidir. Gelişmiş ülkelerde ölümlerin yaklaşık üçte biri, gelişmekte olan ülkelerde ise dörtte biri kalp krizi ve inmeye bağlıdır. Ülkemizde de ölümlerin yüzde 55'i kardiyovasküler olaylarında kaynaklanmaktadır. Kalbi genç tutmak, düşük kalorili dengeli beslenmek, düzenli egzersiz yapmak, sigara içmemek, fazla kilolardan kurtulmak, yüksek tansiyon, yüksek kolesterol gibi risk faktörlerini kontrol altına almaktır” dedi.