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Hakkari Belediyesi, “Testo 270” cihazıyla denetimde

Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü Gıda Kontrol Birimi ekipleri, “Testo 270” cihazının tanıtımını yaparak, kontrol ettikleri iş yerlerinde kullanılan yağların kalitesini ölçtüler.


Denetledikleri lokanta, imalathane, pastane ve tatlıcıları belediye bünyesine kazandırdıkları cihazlarla denetleyen ekipler, yeni teknoloji cihazın anında yanıt vermesiyle mevzuatta belirtilen limitleri aşan yağları derhal imha ettiler. Veteriner İşleri Müdürlüğü Gıda Kontrol Birimi yetkilileri, tekrar tekrar kullanılan yağlarda yüksek sıcaklık altında oksidasyon ve polimerizasyon tepkimeler gerçekleştiğinden, yağın fiziksel ve kimyasal özelliklerinde değişimlere yol açarak başta kalp-damar rahatsızlığı, diyabet ve kanser gibi bazı hastalıklara yol açtığını ifade ettiler. Yetkililer, “Hakkari Belediyesi olarak daha önce kızartmalık yağlara yönelik test şeritleri ile denetimlerimizi yapıp yağ kalitesini ölçüyorduk. Ancak aldığımız son teknoloji ürünlerinden olan Testo 270 cihazı ile bu denetimlerimizi daha bilimsel, nicel, hızlı sonuç alabilme özelliği ile objektif bir şekilde gerçekleştiriyoruz. Bu yağların tekrar tekrar kullanılmasının önüne geçerek vatandaşlarımızın daha sağlıklı gıda tüketebilmeleri noktasında önemli bir yol almış olacağız. Testo 270 cihazı, yaklaşık 160 derece sıcaklıktaki yağa daldırarak ölçümü kısa bir sürede alabiliyoruz” dediler.


Aynı zamanda aldıkları gıda termometresini de tanıtan Gıda Mühendisi Botan Taş, gıda termometresi ile özellikle catering firmalarının soğuk -sıcak yemek servisinin kontrolünü sağlayarak mikrobiyolojik bozulmanın önüne geçtiklerini aktardı.

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