Hakkari belediyesi tuzlama çalışması yaptı

Belediye ekipleri etkisini gösteren dondurucu soğuk nedeniyle buzlanan yollarda olası kazaların önüne geçmek için tuzlanma çalışması yaptı. Değişik mahallelerin yolunda tuzlama çalışması yapan belediye ekipleri çalışmalarını gece geç saatlere kadar sürdürdü. Hakkari Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü yetkilileri, kentin yüksek mahallelerinde buluna yollarda buzlanma olayı yaşandığını belirterek, tuzlanma çalışması başladıklarını belirttiler.