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Hakkari belediyesi, vücudunda kesikler olan köpeği tedavi altına aldı

Hakkari’de karın bölgesinde aldığı darbelerle ağırlanan bir köpek, veteriner ekipleri tarafından olay yerinden alınarak hemen tedavi altına alındı.

Hakkari'de karın bölgesinde aldığı darbelerle ağırlanan bir köpek, veteriner ekipleri tarafından olay yerinden alınarak hemen tedavi altına alındı.


Hakkari Pehlivan Mahallesinden gelen bir ihbar üzerine Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Bir evin merdiven katında darbelenmiş halde bulunan ve vücudunda derin kesik ve yaraları olan sahipsiz köpek olay yerinde ilk müdahale yapılarak belediye kliniğine götürüldü. Zaman kayıp edilmeden hemen ameliyata alanın can dostun derin yaralarına dikişler atıldı. Veteriner ekibi, "Can dostumuzun muayenesini yaptık. Yaptığımız muayene sonucunda karın bölgesinde aldığı darbeye bağlı derin kesik ve yaralar olduğunu tespit ettik. Can dostumuzu hemen ameliyata alıp gerekli tüm tedavilerini yaptık. İyileşene kadar müşahede altında olacaktır" dedi.

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