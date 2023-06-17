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Hakkari Belediyesi YKS adalarını ücretsiz taşıdı

Hakkari Belediyesi Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) adaylarını toplu ulaşıma araçları ile ücretsiz taşıdı.


Konu ile ilgili Hakkari Belediyesinden yapılan açıklamada" Sosyal belediyecilik anlayışımızla öğrencilerimizin her zaman yanındayız. YKS'ye girecek öğrencilerimiz için sınav yerlerine ücretsiz toplu taşıma hizmeti veriyoruz. Sabah saatlerinde hazırda bekleyen görevlilerin nezaretinde öğrencilerin hangi okula gideceği tespit edilerek, toplu taşıma araçlarına bindirilerek sınav yerlerine ulaştırılmıştır. 16 adet toplum taşıma araçları ile sınava girecek öğrenciler istedikleri sınav yerine ulaştırılmıştır. 17-18 Haziran tarihlerinde farklı oturumlarda düzenlenecek YKS adaylarına başarılar dileriz" denildi.

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