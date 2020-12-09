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Hakkari Belediyesinde borç yapılandırması

Hakkari Belediye Başkanlığı; emlak vergisi, su borçları, kira borçları, çevre ve temizlik vergisi, idari para cezaları ve kamu kapsamındaki tüm borçları yapılandıracağını duyurdu.


Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık'ın imzası taşıyan borç yapılandırması, belediye sosyal medya hesaplarında da vatandaşlara duyuruldu. Duyuruda, “Son müracaat 31 Aralık 2020, yüzde 90 faiz indiriminde faydalanın, 6, 12, 18 ay taksit imkanı sizleri bekliyor. Hakkari Belediyesi olarak emlak vergisi, su borçları, kira borçları, çevre ve temizlik vergisi, idari para cezaları ve kamu kapsamındaki tüm borçları 31 Aralık'a kader yapılandırıyoruz” denildi.

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