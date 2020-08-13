Hakkari belediyesinde hijyen seferberliği

Hakkari Valiliğinin almış olduğu korona virüs tedbirleri kapsamında bankalar, kargo firmaları, işyerleri, cadde ve sokaklar, çöp konteynırları, halkın yoğun olduğu alanlar, parklar, yol kenarları belediye korona virüs timi tarafından büyük bir titizlikle dezenfekten edildi. Kent genelinde başlatılan hijyen seferberliğinde memnun olduklarını belirten vatandaşlar, su çalışmalardan dolayı belediye ekiplerine teşekkür ettiler.