İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Hakkari Belediyesinde izinler kaldırıldı, görev değişikliği başladı

HAKKARİ (İHA) – HDP’li Hakkari Belediye Başkanı Cihan Karaman, mazbatasını alır almaz tüm personeller için izinleri kaldırırken, bazılarının ise görev yerlerini değiştirdi.

HAKKARİ (İHA) – HDP'li Hakkari Belediye Başkanı Cihan Karaman, mazbatasını alır almaz tüm personeller için izinleri kaldırırken, bazılarının ise görev yerlerini değiştirdi.


Pazartesi günü Merkez İlçe Seçim Kuruluna giderek mazbatasını alan Hakkari Belediye Başkanı Cihan Karaman, göreve başladıkları günün akşamında ise zaman kaybetmeden birlikte çalışacağı personel ve başkan yardımcılarının listesini hazırladı. Kurumdaki personeller için 2 ay süreyle izinleri kaldıran Karaman, Kayyum Belediye Başkan Vekili Cüneyit Epcim'le çalışan ve ilin kalkınması ve tanıtılması için çaba harcayan özel kalem müdürü ile basın bürosu çalışanını pasif göreve getirerek belediye dış kapı bekçiliğine gönderdi.


Pasif göreve getirilen basın bürosu çalışanı, 35 yıldır basın işleriyle uğraştığını belirterek, “Özelikle belediye ile ilgili yaptığımız haberler günlük olarak Türkiye ve dünyada takip ediliyordu. Bundan sonra Hakkari'de olup bitenler, yapılan hizmetleri maalesef halkımız göremeyecek. Böyle istediler, böyle oldu. Onlar kendine yakışanı yaptı. Şunu da belirtmek istiyorum ki iş iştir. Bekçilik görevi küçümsenecek bir iş değildi. Ülkemizde binlerce kişi bekçilik görevi için başvuruda bulunuyor. Takdir yeni belediye yönetimindedir” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.