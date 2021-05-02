Hakkari Belediyesinde temizlik seferberliği

Hakkari Belediyesi, korona virüs salgını kapsamında uygulanan tam kapanma nedeniyle kent merkezinde kaldırım, yol ve yaya geçitlerinde temizlik çalışmalarını yoğunlaştırdı. 30 kişilik temizlik ekibi, kentin tüm caddelerinde temizlik çalışması gerçekleştirdi. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, çöpleri toplayıp kent dışına çıkarttı.

İtfaiye Müdürlüğü ekipleri de kentin birçok noktasındaki caddeleri ve hastane önünü tazyikli suyla yıkayarak dezenfekte etti.