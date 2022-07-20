İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Hakkari Belediyesinden "Açık Hava Sinema" etkinliği

Hakkari Belediyesi tarafından geçen yıl olduğu gibi bu yılda “Hakkari’de Hayat Var” sloganıyla açık hava sinema etkinliği düzenlendi.

Hakkari Belediyesi tarafından geçen yıl olduğu gibi bu yılda “Hakkari'de Hayat Var” sloganıyla açık hava sinema etkinliği düzenlendi.


Altay Caddesi üzerinde bulunan Kent Park alanında halka ücretsiz olarak açık havada düzenlenen sinema etkinliğinde vatandaşlar dev ekranda "Yarının Dünyası" filmini izledi. Çocukları ile birlikte etkinliği katılan vatandaşlar, yaz akşamlarına ayrı bir renk katan Hakkari Belediyesi yetkililerine teşekkür ettiler.


Bazı kadınlar ise stant açarak ev yapımı tatlıları satışa sundular. Bazı aileler ise sohbet etmenin mutluluğunu yaşadılar.


Ücretsiz patlamış mısır ikramının da yapıldığı açık hava sinema etkinliğinin 8 gün devam edeceği bildirildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.