Hakkari Belediyesinden asfalt çalışması

Son dört aylık çalışma programında şehrin birçok bölgesinde yolları asfaltlayan ve onaran Hakkari Belediyesi, çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Bulak ve Kıran mahallelerinde çalışma başlatan Hakkari Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilk olarak Bulak Mahallesi'ndeki Konak Caddesi'ni asfaltladı. Buradaki çalışmaların ardından ekipler Kıran Mahallesi Çallılar semtindeki ara sokaklarda bozulan yolların onarımını yaptı.

Yapılan çalışmaları Belediye Başkanı Cihan Karaman yerinde inceleyip, teknik ekiplerden bilgi aldı.

Belediyenin asfalt çalışmalarının mevsim koşullarına göre devam edeceği bildirildi.