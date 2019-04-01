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Hakkari Belediyesinden bahar temizliği

Hakkari’de sağanak yağışların etkisini kaybetmesiyle birlikte belediye ekipleri bahar temizliğine başladı.

Hakkari'de sağanak yağışların etkisini kaybetmesiyle birlikte belediye ekipleri bahar temizliğine başladı.


Yaklaşık bir haftadır yağışların etkisini sürdürdüğü Hakkari'de, bazı noktalarda karların erimesiyle birlikte ortaya çıkan inşaat kırıntıları ve molozlar, belediye ekipleri tarafından kaldırılmaya başlandı. Tahrip olan yollarda dolgu yapan belediye ekipleri, kentteki çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor.


Yağışların durmasıyla birlikte kentteki içme suyu arızaları başta olmak üzere birçok noktada çalışmalarının bulunduğunu belirten belediye yetkilileri, tahrip olan yol onarım çalışmalarının ise devam ettiğini söylediler.

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