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Hakkari Belediyesinden bahar temizliği

Hakkari Belediyesi ekipler, “Daha Temiz Bir Hakkari İçin” bahar temizliği başlattı.


İtfaiye ve Temizlik İşleri müdürlüklerine bağlı ekipler, şehrin genelinde 24 personel, 3 itfaiye aracı ve 2 temizlik aracı ile çalışmalarına devam ediyor. Zabıta ekiplerinin de katıldığı çalışmalar kapsamında çarşı merkezi, çevre yolu ile mahallelerde genel temizlik yapıldı. İtfaiye ve Temizlik İşleri Müdürü Bülent Keskin, Çevre Temizlik Amiri Selami Mollamehmetoğlu da ellerine kürek alıp ekiplerle beraber temizlik yaptılar.


Baharın gelmesiyle beraber “Daha Temiz Bir Hakkari İçin” temizlik çalışmalarını sürdürdüklerini belirten belediye yetkilileri, “Ekiplerimiz, cadde ve sokaklarda kıştan kalma atıkları, çamuru temizliyorlar. Bu gibi olumsuz durumları gidermek için yıkama çalışmalarını başlattık. Çalışmalar kentin değişik noktalarında devam ediyor” dediler.

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