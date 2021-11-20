Hakkari Belediyesinden denetim

Belediye ekipleri tarafından gıda işletmelerine yönelik yapılan denetimlerde, yüzde 90'ın üzerinde doğruluk payı olan hijyen kitleri ile gıda işletmelerinin alet ekipman ve yüzeylerinin hijyen durumları analiz edildi. Yüzeyden aldıkları sürüntü örneğini tüp içerisine daldırarak aminoasit miktarına göre ölçüm yapan kitlelerle insan sağlığını kötü etkileyecek mikroorganizma gelişimi denetlendi. Yapılan denetim esnasında 2 işletmede mikrobiyolojik kalıntı tespit edilerek gerekli önlemlerin alınması için uyarıldı.

Belediye ekipleri ellerindeki son teknolojilerle gıda işletmelerine yönelik denetimlerini sürdürüyor.