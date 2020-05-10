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Hakkari Belediyesinden dezenfekte çalışması

Hakkari Belediyesi, korona virüsle mücadele kapsamında Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine (TOBB) ait yurdu dezenfekte etti.


Hakkari'de kamu kurum ve kuruşları, taksi durakları, AVM'ler, kuaför ve berberler, halkın yoğun olduğu cadde ve park alanları, toplu taşıma araçları ve ambulanslar Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından büyük bir titizlikle dezenfekte ediliyor. Dezenfekte çalışmalarını sürdüren belediye ekipleri, TOBB yurdunu da büyük bir titizlikle dezenfekte etti.


Tüm çalışmalarda halkın sağlığını korumayı amaçladıklarını belirten belediye yetkilileri, bu zor süreci elbirliği ile atlatacaklarına inandıklarını, Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık'ın talimatları doğrultusunda da çalışmalara devam ettiklerini söylediler.

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