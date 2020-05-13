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Hakkari Belediyesinden dezenfekte çalışması

Hakkari Belediyesi ekipleri, tüm dünyada yayılan ve ülkemizde de etkisini gösteren korona virüse karşı Hakkari Devlet Hastanesi çevresini, tüm yolları ve ara sokakları dezenfekte etti.


Tüm dünyada yayılan ve ülkemizde de etkisini gösteren korona virüse karşı Hakkari Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri amansız bir şekilde mücadele etmeye devam ediyor. Korona virüsün yayılmaması için birçok uygulamaya imza atan Hakkari Belediyesi, bir yandan da cadde, sokak ve park gibi vatandaşların yoğun kullandığı alanları özel olarak dezenfekte etmeye devam ediyor.


Dezenfekte çalışmaları kapsamında Hakkari Devlet Hastanesi önü ve hastaneye çıkan tüm yollar ve ara sokaklar titizlikle dezenfekte edildi. Hakkari Belediyesi yetkilileri, itfaiye ekiplerinin hastanenin acil girişleri ve çevresini salgına karşı yıkama ve dezenfekte ettiğini belirtti.

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