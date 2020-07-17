Hakkari Belediyesinden dezenfekte çalışması

Hakkari Valiliğinin almış olduğu korona virüs tedbirleri kapsamında kentin dört bir yanında dezenfekte çalışmalarını aralıksız sürdüren belediye ekipleri vatandaştan tam not aldı. Dezenfekte çalışmalarının yanında mahalle aralarındaki dere yatakları ve 15 değişik mahallerde bulunan çöp konteynerleri ilaçlamadan geçirildi.

Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından Keklikpınar, Tekser Gazi, Karşıyaka ve Pehlivan mahalleleriyle Hakkari-Van karayolu üzerinde bulunan çöp noktalarında haşerelere karşı ilaçlama yapıldı.