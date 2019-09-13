İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Hakkari Belediyesinden dilencilere yönelik çalışma

Hakkari Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, değişik illerden gelerek kent merkezinde dilenen dilencilere yönelik çalışma başlattı.


Farklı illerden Hakkari'ye gelen dilenciler, zabıta ekiplerinin uyarısı üzerine kent merkezini terk etmeye başladılar. Bu yıl sadece kent merkezinde dilenen 3 kişi, zabıta ekipleri tarafından uyarılarak çarşı merkezinden uzaklaştırıldı.


Zabıta ekipleri tarafından ikaz edilen dilenciler, bundan sonra dilenmeyeceklerine dair söz vererek çarşı merkezini terk ettiler.


Zabıta ekiplerinin çocuklarıyla dilenenleri rencide etmeden tatlı bir diller kent merkezinde uzaklaştırdıklarına şahit olduklarını ifade eden vatandaşlar ise, belediye ekiplerine bu duyarlılıktan dolayı teşekkür ettiler.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.