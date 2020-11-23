İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Hakkari Belediyesinden genel temizlik

Hakkari Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, kent merkezindeki tüm mahalle, cadde ve sokakları temizlemek için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.


Çok kapsamlı yapılan temizlik çalışmasına 4 araç ve 35 personel katıldı. Yapılan her türlü hizmetin amacına ulaşabilmesi için hizmeti götüren ve hizmeti alan tarafların aynı hassasiyeti paylaşması gerektiğine dikkat çeken belediye yetkilileri, “Kendi sağlığımız ve toplumsal sağlığımız için temizlik kurallarına uyalım. Bizler de Hakkari Belediyesi olarak temiz ve düzenli bir şehir için elimizden gelen tüm gayreti sarf ediyoruz ve etmeye de devam edeceğiz” denildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.