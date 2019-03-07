Hakkari Belediyesinden hummalı çalışma

Son yılların en büyük kar yağışının yaşandığı Hakkari'de altyapıda meydana gelen tahribatlar, belediye ekipleri tarafından giderilmeye çalışılıyor. Şehrin değişik mahallelerinde toprak kaymasından dolayı arızalanan içme suyu şebekeleri, tahrip olan yollar ve tıkanan yağmur suyu tahliye kanalları, belediye ekipleri tarafından yeniden onarılıyor.

Kar yağışının beraberinde birçok tahribatı da getirdiğini belirten belediye yetkilileri; içme suyu arızaları, tahrip olan yollar, tıkanan logarlar, geçit vermeyen bazı mahalle yollarına yönelik stabilize çalışmalarının aralıksız olarak devam ettiğini belirttiler.