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Hakkari Belediyesinden ilaçlama çalışması

Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü bünyesindeki ilaçlama ekibi, çalışmalarına sistemli ve programlı bir şekilde devam ediyor.


Teknik donanımlı araçlar ve deneyimli elemanlarla yürütülen ilaçlama çalışmasının yanı sıra sivrisinek ve karasinekle mücadele eden ekipler, dezenfekteye de özen gösteriyor. Genel ilaçlama çalışması yapan Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, halkın şikayetlerini de ivedi bir şekilde değerlendirerek sonuçlandırıyor. İlaçlama çalışmaları çerçevesinde kentte bulunan çöp konteynerleri de ilaçlanarak karasineklere karşı mücadele ediyor.


Karasinekle mücadele çalışması, kentin mücavir alanları içerisinde bulunan 15 ayrı mahallede devam ediyor.


Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü yetkilileri, haşere ve karasineklere karşı ilaçlama çalışmalarının aralıksız olarak devam ettiğini belirttiler.

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