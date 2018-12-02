Hakkari Belediyesinden karla mücadele

Hakkari'de dün etkili olan ve sabah saatlerine kadar devam eden yağışların yerini soğuk havaya bırakması üzerine Hakkari Belediyesi tarafından karla mücadele çalışması başlatıldı. Kentin 15 değişik mahallesinde dün akşam başlatılan karla mücadele çalışması sabah saatlerinde de devam etti. Mahalle yollarının kardan temizlenmesiyle birlikte çarşı merkezinde de çalışma başlatan ekipler, biriken karları kamyonlarla kent dışına taşıdılar.

Cadde ve sokaklar başta olmak üzere bütün yollarda hummalı bir çalışma başlatan belediye ekipleri, 8 iş makinesi ile çalışmalarını sürdürüyor.